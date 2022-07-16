من تفاعلات القمة العربية الأمريكية في السعودية (جدة للأمن والتنمية)، ونفي وزير خارجية السعودية وجود نية لتأسيس حلف "ناتو عربي" أو التطبيع مع إسرائيل، ومصدر يكشف ما حدث عندما أراد بايدن مواجهة محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، وصور أقمار صناعية حصرية لـCNN توضح أن الروس زاروا إيران مرتين لفحص طائرات "درون"، وصولا إلى أفضل 50 وجهة في العالم لعام 2022، منها وجهة إماراتية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد البيان الختامي لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" دعم استقرار أسواق الطاقة وتهدئة التوترات الإقليمية والدولية، ودعا قادة القمة إيران إلى لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من الأسلحة النووية.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا يوجد شىء اسمه "ناتو عربي"، مؤكدًا أن بلاده لم تشارك في أي مشاورات في هذا الشأن.

قال الرئيس بايدن إن قراره مواجهة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي قوبل بالإنكار، مضيفًا بأن الأمير لا يتفق معه حول تقييمات الاستخبارات الأمريكية.

زار وفد روسي مطارًا في وسط إيران مرتين على الأقل، الشهر الماضي لفحص طائرات بدون طيار، قادرة على حمل الأسلحة، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وحصلت CNN على صور الأقمار الصناعية حصريًا.

كشفت مجلة تايم عن قائمة لأفضل 100 مكان في العالم لعام 2022، بينها موانئ المغامرات الناشئة في إمارة رأس الخيمة، إلى السحر الريفي لمقاطعة ديفون الإنجليزية، إليك الوجهات التي ضمتها القائمة.