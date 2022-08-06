توب 5: سرايا القدس تقصف مطار بن غوريون.. ورقم قياسي لصلاح بالبريميرليغ

من إعلان سرايا القدس قصف تل أبيب ومطار بن غوريون، وبوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال استيراد الغاز بالروبل، وصواريخ ومقاتلات صينية تحلق فوق تايوان لأول مرة، مرورًا باعتقال روسيا عالم صواريخ بارز بتهمة "الخيانة"، وصولا إلى تعادل ليفربول وفولهام وصلاح يحقق رقمًا قياسيًا في افتتاح مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قصف مدينة تل أبيب في إسرائيل ومطار بن غوريون وعدد من المناطق، في حين أعلنت القناة 13 الإسرائيلية إصابة جنديين إصابات طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ في منطقة أشكول.

اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، محادثات ثنائية في سوتشي استمرت أكثر من 4 ساعات.

للمرة الأولى، حلّقت صواريخ ومقاتلات صينية فوق تايوان ضمن رد فعل تراه الولايات المتحدة "مبالغًا"، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءً من أراضيها.

ألقت السلطات الروسية القبض على عالم صواريخ بارز بتهمة الخيانة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن أحد زملاء العالم المحتجز.

رفض النجم المصري محمد صلاح هزيمة نادي ليفربول، في افتتاح مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاده للتعادل الإيجابي مع نادي فولهام، بهدفين لمثلهما، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر.