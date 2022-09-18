من الاستعدادات الضخمة في لندن قبل ساعات من الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، وإعلان أوكرانيا خسائر الوحدات الروسية المنسحبة من منطقة خاركيف، ولقطات مخيفة تزامنا مع حدوث زلزال تايوان، مرورًا بموقف "محرج" جديد لبوتين بعد واقعة أردوغان، وصولا إلى توضيح رئيس الاتحاد السعودي حقيقة تصريحاته بشأن كريستيانو رونالدو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثار مقطع فيديو أظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدى انتظاره نظيره رئيس قرغيزستان، صادر جاباروف، الخميس، جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.

قال أولكسندر شتابون المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الأحد، إن وحدات الفيلق الـ11 بالجيش الروسي التابعة لأسطول البلطيق فقدت أكثر من 50% من أفرادها وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية أثناء انسحابها من منطقة خاركيف.

يستعد قادة شرطة العاصمة البريطانية، لندن، لمواجهة كابوس أمني خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، حيث يوازنون بين الحاجة إلى حماية كبار قادة العالم وكبار الشخصيات مع رغبة الجمهور في الحداد على ملكتهم المحبوبة.

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن تصريحاته التي أدلى بها عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمّ تحريفها وتداولها بشكل خاطئ.

التقطت كاميرا المراقبة لحظة انهيار صالة للألعاب الرياضية بعد زلزال بقوة 6.9 درجة في جنوب شرق تايوان. وفي تقرير ويل ريبلي مراسل CNN من تايوان المزيد من التفاصيل عن الحادثة وغيرها من الأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء قوة الهزة الأرضية.