من استدعاء إيران سفيري بريطانيا والنرويج للاحتجاج، ودبلوماسي عراقي يثير غضبًا واسعًا بعد مشاهدته مباراة كرة قدم في الجمعية العامة، واتفاق شراكة بين الإمارات وألمانيا في مجال أمن الطاقة، وتفاصيل رحلة الفرار من تعبئة بوتين، ورونالدو "المحارب" يثير تفاعلا على تويتر بعد إكماله مباراة رغم الإصابة المروعة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران، حسب بيان بثته الوزارة في حسابها عبر انستغرام.

ظهر دبلوماسي عراقي في صورة وهو يتابع مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما دفع وزارة الخارجية العراقية لإصدار بيان أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة

وقعت الإمارات وألمانيا، الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات أمن الطاقة والنمو الصناعي والعمل المناخي، هدفها تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

ساد التوتر الأجواء حيث اصطفت سلسلة طويلة من السيارات بالقرب من نقطة تفتيش بيتكوهوفو على الحدود بين روسيا وكازاخستان في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعجاب عدد كبير من المشجعين بعد تعرضه لإصابة "مروعة" وإكماله مباراة منتخب بلاده أمام التشيك