من قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط وشعور بايدن بـ"خيبة أمل"، وجدل أثارته تصريحات "أنا صهيونية كبيرة" لرئيسة وزراء بريطانيا، وقتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدًا في أفغانستان، وصولا إلى ما كشفه وزير الدفاع الأمريكي السابق لـCNN عن السلاح النووي المحتمل استخدامه من بوتين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، أكثر مما كان متوقعًا، حسبما قال كبار مسؤولي البيت الأبيض، الأربعاء، ووصفه بأنه "قصير النظر". وشدد بايدن على أهمية إمدادات الطاقة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

انضم وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، إلى برنامج New Day على شبكة CNN، لمناقشة خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا.

قٌتل اثنين وأصيب 18 آخرون في انفجار قنبلة داخل مسجد في العاصمة كابل، الأربعاء، وفقا لتغريدة من منظمة الطوارىء الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مستشفى في كابل.

قالت فاطمة شمس، الأستاذة في الأدب الفارسي الحديث بجامعة بنسلفانيا، لكريستيان أمانبور، مذيعة CNN، إنها تعتقد أن الاحتجاجات في إيران يمكن أن تكون نقطة تحول للبلاد.