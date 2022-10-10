من توجه الرئيس الإماراتي إلى موسكو للقاء نظيره الروسي بعد خفض أوبك بلس إنتاج النفط، وسيناتور أمريكي يدعو بايدن لإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، مرورًا بآخر تطورات الاحتجاجات في إيران، والضربات الصاروخية الروسية على كييف، وصولا إلى تحول معبد الملكة حتشبسوت إلى مدرج لعرض الأزياء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يناقش السيناتور الأمريكي كريس مورفي مع مذيع CNN، جايك تابر، علاقة الولايات المتحدة وتعاملاتها مع المملكة العربية السعودية بعد أن انحاز السعوديون إلى روسيا وأوبك في تقييد عدد براميل النفط التي تنتجها المنظمة.