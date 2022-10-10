من توجه الرئيس الإماراتي إلى موسكو للقاء نظيره الروسي بعد خفض أوبك بلس إنتاج النفط، وسيناتور أمريكي يدعو بايدن لإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، مرورًا بآخر تطورات الاحتجاجات في إيران، والضربات الصاروخية الروسية على كييف، وصولا إلى تحول معبد الملكة حتشبسوت إلى مدرج لعرض الأزياء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد خفض أوبك بلس إنتاج النفط.. محمد بن زايد يلتقي بوتين في روسيا

يلتقي رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو، الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

يناقش السيناتور الأمريكي كريس مورفي مع مذيع CNN، جايك تابر، علاقة الولايات المتحدة وتعاملاتها مع المملكة العربية السعودية بعد أن انحاز السعوديون إلى روسيا وأوبك في تقييد عدد براميل النفط التي تنتجها المنظمة.

تخبط النظام وتزايد زخم الاحتجاجات وسقوط قتلى بسبب عنف الأمن.. إليك آخر تطورات مظاهرات إيران

يستمر العرض الشجاع للتحدي من قبل النساء في جميع أنحاء إيران، حيث تنتشر الاحتجاجات في كل مكان رغم القمع العنيف للسلطات الإيرانية التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية.

شاهد لحظة استهداف طريق في كييف في موجة من الهجمات الصاروخية.. وزيلينسكي: روسيا تحاول إبادة البلاد

في تطور جديد للأحداث في أوكرانيا، قال رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تحاول إبادة البلاد بموجة من الهجمات في مدينة تلو الأخرى، كرد فعل على ما يبدو على استهداف جسر كيرتش السبت المنصرم.

في مصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء

احتضن معبد حتشبسوت الساحر في مصر حدثًا فريدًا من نوعه مؤخرًا، إذ أنه تحوّل إلى منصة لعرض إبداعات دار "ستيفانو ريتشي" للأزياء الرجالية.