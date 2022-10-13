من اتهام البيت الأبيض للسعودية بالالتفاف على الحقيقة إلى لقاء أمير قطر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ"نزع فتيل التوترات" إلى انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

البيت الأبيض: بيان السعودية "التفاف" على الحقائق ودول في "أوبك" عارضت قرار الرياض

اتهم البيت الأبيض، الخميس، المملكة العربية السعودية بـ"الالتفاف" على الحقائق ومحاولة "حرف مسارها" بعد دفاع الرياض عن قرار تحالف "أوبك بلس" الأخير بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر لـCNN: لقاء أمير قطر وبوتين كان لـ"نزع فتيل" التوترات بين البلدين

كشف مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة CNN، أن لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مؤتمر آسيوي في كازاخستان، الخميس، جاء لـ"نزع فتيل التوترات" بين موسكو والدوحة.

البرلمان العراقي ينتخب عبداللطيف رشيد رئيسا للبلاد خلفا لبرهم صالح

انتخب البرلمان العراقي، عبداللطيف رشيد، رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من التصويت، بعد انحسار المنافسة بينه وبين الرئيس السابق برهم صالح، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية الخميس

العراق.. تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

هذه آلية توزيع جوائز نوبل وتسلسلها الزمني

جائزة نوبل هي جائزة دولية تديرها مؤسسة نوبل في ستوكهولم، السويد، وتستند إلى إرث ألفريد نوبل، المخترع ورجل الأعمال السويدي في عام 1901. أُطلقت جائزة نوبل عندما توفي ألفريد نوبل وخُصصت غالبية ثروته لتقديم جوائز الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام. نصت وصيته على أن الجوائز يجب أن تُمنح "لأولئك الذين قد منحوا أكبر فائدة للبشرية خلال العام السابق".