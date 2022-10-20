من استقالة ليز تراس من منصب رئيسة وزراء بريطانيا بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب، إلى التحذير الجديد الذي وجهه قائد الحرس الثوري الإيراني للسعودية للمرة الثانية في أسبوع، ورد برلسكوني على التسجيلات المسربة لحديثه عن بوتين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، وقالت إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة داخل حزبها بعد حوالي 6 أسابيع فقط من توليها المنصب. وأصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل 44 يوما فقط.
وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، تحذيرا جديدا للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مطالبهم بالتوقف عن "التدخل" في شؤون بلاده، على حد تعبيره.
رد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الخميس، على تسجيلات صوتية مسربة له، قال في جزء منها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل له 20 زجاجة من الفودكا و"رسالة لطيفة للغاية" في عيد ميلاده الشهر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" عن التسجيلات.