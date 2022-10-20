من استقالة ليز تراس من منصب رئيسة وزراء بريطانيا بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب، إلى التحذير الجديد الذي وجهه قائد الحرس الثوري الإيراني للسعودية للمرة الثانية في أسبوع، ورد برلسكوني على التسجيلات المسربة لحديثه عن بوتين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

ليز تراس تستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، وقالت إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة داخل حزبها بعد حوالي 6 أسابيع فقط من توليها المنصب. وأصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل 44 يوما فقط.

قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا جديدًا للسعودية: احتموا بالقصور الزجاجية

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، تحذيرا جديدا للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مطالبهم بالتوقف عن "التدخل" في شؤون بلاده، على حد تعبيره.

بوتين أرسل له 20 زجاجة فودكا و"رسالة لطيفة".. برلسكوني يرد على التسجيلات المسربة

رد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الخميس، على تسجيلات صوتية مسربة له، قال في جزء منها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل له 20 زجاجة من الفودكا و"رسالة لطيفة للغاية" في عيد ميلاده الشهر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" عن التسجيلات.

موتورولا تكشف عن هاتف قابل للتمدد بضغطة زر.. كيف يعمل؟

أعلنت شركة "موتورولا" للتو عن تقنية التمدد الجديدة للهواتف الذكية، مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم الشاشة بضغطة زر واحدة.

طائرة ضخمة بشكل حوت تظهر في السماء لأول مرة منذ أكثر من عقد

قامت طائرة الشحن الاستثنائية "بيلوغا" من "إيرباص" بعملية توصيل حمولة لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2009، حيث نقلت قمرًا صناعيًا إلى مركز كينيدي للفضاء.