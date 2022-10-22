من رد منظمة الصحة العالمية على ادعاءات فساد مديرة مكتبها في سوريا، وهجوم حوثي على سفينة نفطية في ميناء الضبة، ولحظة انتزاع رئيس الصين السابق خارج مؤتمر الحزب الحاكم بحضور "جين بينغ"، مرورًا بتحول خيرسون إلى "مدينة أشباح" قبيل هجوم أوكراني وشيك، وصولا إلى السباق على رئاسة وزراء بريطانية بعد استقالة تراس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

منظمة الصحة العالمية ترد على ادعاءات فساد مديرة مكتبها في سوريا: التحقيق ما زال جاريًا

أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان لموقع CNN بالعربية، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، يحقق في ادعاءات الفساد التي طالت مديرة مكتب منظمة الصحة في سوريا.

الحوثيون يعلنون عن "ضربة تحذيرية" لسفينة نفطية في ميناء الضبة.. والإرياني: هجوم إرهابي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الجمعة، عن توجيه ما وصفته بـ"ضربة تحذيرية" لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بينما ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالضربة ووصفها بـ"هجوم إرهابي".

شاهد.. انتزاع رئيس الصين السابق خارج مؤتمر الحزب الحاكم.. ما رد فعل "جين بينغ"؟

قاد رجلان الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، إلى خارج القاعة فور انتهاء احتفال الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس الـ20 في بكين، السبت، وفقًا لصور ومقاطع فيديو من الاجتماع، وذلك بعد أن كان يجلس بجانب خلفه، شي جين بينغ.

بوابة القرم.. روسيا تخلي المدنيين من خيرسون قبيل هجوم أوكراني وشيك

حثت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة خيرسون السكان على مغادرة المدينة، السبت، في أحدث حلقة في سلسلة من الدعوات لإجلاء المدنيين هناك هذا الأسبوع.

بعد استقالة تراس.. من قد يخلفها في منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة؟

قالت الزعيمة المنتهية ولايتها ليز تراس في خطاب استقالتها خارج داونينج ستريت يوم الخميس إن بريطانيا سيكون لها رئيس وزراء جديد في غضون أسبوع.