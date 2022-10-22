من رد منظمة الصحة العالمية على ادعاءات فساد مديرة مكتبها في سوريا، وهجوم حوثي على سفينة نفطية في ميناء الضبة، ولحظة انتزاع رئيس الصين السابق خارج مؤتمر الحزب الحاكم بحضور "جين بينغ"، مرورًا بتحول خيرسون إلى "مدينة أشباح" قبيل هجوم أوكراني وشيك، وصولا إلى السباق على رئاسة وزراء بريطانية بعد استقالة تراس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الجمعة، عن توجيه ما وصفته بـ"ضربة تحذيرية" لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بينما ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالضربة ووصفها بـ"هجوم إرهابي".
قاد رجلان الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، إلى خارج القاعة فور انتهاء احتفال الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس الـ20 في بكين، السبت، وفقًا لصور ومقاطع فيديو من الاجتماع، وذلك بعد أن كان يجلس بجانب خلفه، شي جين بينغ.