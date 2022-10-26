توب 5: رد أمريكا على انتقادات سعودية.. وهجوم على ضريح في إيران

من سقوط قتلى وجرحى في هجوم على ضريح في مدينة شيراز بإيران، ورد الخارجية الأمريكية على انتقادات السعودية لاستخدام احتياطات النفط، والسيسي يعرب عن "خوفه" على مصر، مرورًا بخطاب "غير رسمي" من جورجيا ميلوني لأول برلماني أسود في برلمان إيطاليا، وصولا إلى هبوط أسعار الغاز مع تحقيقه فائض في أوروبا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إعلام إيراني: 15 قتيلا و10 جرحى في "هجوم إرهابي" على ضريح في مدينة شيراز

قُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 10 آخرون في "هجوم إرهابي" على ضريح شاهشيراغ في مدينة شيراز جنوب إيران، بحسب أخبار وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ما رد الخارجية الأمريكية على سؤال بشأن انتقادات السعودية لاستخدام احتياطات النفط؟

أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء، على سؤال بشأن تعليقه على انتقاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية "للتلاعب بالأسواق"، بقوله إنه "ليس لدي تعليق على ذلك".

السيسي يعرب عن "خوفه" على مصر: أحداث 2011 و2013 تُعرّض أي دولة للانهيار

أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن "خوفه" على مصر، محذرًا من تكرار سيناريو 2011 و2013 ومشيرًا إلى أن ما حدث يُعرض أي دولة للانهيار.

جورجيا ميلوني تخاطب أول برلماني أسود في برلمان إيطاليا بشكل غير رسمي.. ماذا حدث؟

اعتذرت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، الثلاثاء، بعد أن انتقدها أبو بكر سوماهورو، أول برلماني أسود في إيطاليا ومشرعين آخرين، لمخاطبتها سوماهورو باستخدام ضمائر المخاطبة غير الرسمية.

السفن بحاجة إلى شهر لتفريغ حمولتها.. فائض أوروبا من الغاز يهبط بأسعاره إلى أقل من دولار

بات لدى أوروبا غاز طبيعي أكثر مما تعرف ماذا تفعل به. إلى حد كبير، في الواقع، أصبحت تلك الأسعار الفورية لفترة وجيزة سلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.