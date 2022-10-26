توب 5: رد أمريكا على انتقادات سعودية.. وهجوم على ضريح في إيران

من سقوط قتلى وجرحى في هجوم على ضريح في مدينة شيراز بإيران، ورد الخارجية الأمريكية على انتقادات السعودية لاستخدام احتياطات النفط، والسيسي يعرب عن "خوفه" على مصر، مرورًا بخطاب "غير رسمي" من جورجيا ميلوني لأول برلماني أسود في برلمان إيطاليا، وصولا إلى هبوط أسعار الغاز مع تحقيقه فائض في أوروبا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء، على سؤال بشأن تعليقه على انتقاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية "للتلاعب بالأسواق"، بقوله إنه "ليس لدي تعليق على ذلك".