من مغادرة الرئيس اللبناني قصر الرئاسة قبل يوم من نهاية ولايته، وإصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم دهس بالضفة الغربية، وانهيار جسر مُعلق في الهند، مرورًا بكاميرا ترصد كيف بدأت كارثة الهاويين في كوريا الجنوبية، وصولا إلى تقرير عن تراجع أداء ليفربول وتحوله من من منافس على الألقاب إلى باحث عن مركز أوروبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قبل أشهر قليلة، بدا كلّ شيء على ما يرام بالنسبة لنادي ليفربول، فاز الفريق بكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكان ينافس نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.