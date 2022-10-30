من مغادرة الرئيس اللبناني قصر الرئاسة قبل يوم من نهاية ولايته، وإصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم دهس بالضفة الغربية، وانهيار جسر مُعلق في الهند، مرورًا بكاميرا ترصد كيف بدأت كارثة الهاويين في كوريا الجنوبية، وصولا إلى تقرير عن تراجع أداء ليفربول وتحوله من من منافس على الألقاب إلى باحث عن مركز أوروبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عون أثناء مغادرته قصر بعبدا: هدف اتفاق ترسيم الحدود إخراج لبنان من أزمته

غادر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأحد، قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته كرئيس للجمهورية، وأشار إلى أن الخروج من "الهوة" التي وقع فيها لبنان لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق ترسيم الحدود.

إصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم دهس بالضفة الغربية قبل يومين من الانتخابات

قال الجيش الإسرائيلي إن خمسة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متوسطة إلى طفيفة، الأحد، عندما صدم مهاجم سيارته بهم.

شاهد.. اللحظات الأولى بعد انهيار جسر مُعلق في الهند

لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم بعد انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات الهندية، الأحد، وفقًا لوزير الدولة بوزارة العمل والتوظيف في جوجارات، بريجيش ميرجا.

بعضهم سُحق تحت الأقدام.. كاميرا توثق كيف بدأت كارثة الهالويين في كوريا الجنوبية

وصل عدد القتلى إلى 153 على الأقل في حادثة الهالوين في حي إتايوان في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، ليلة السبت، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في يونجسان.

ليفربول من منافس على الألقاب إلى فريق يبحث عن مركز أوروبي.. ماذا حدث مع "الريدز"؟

قبل أشهر قليلة، بدا كلّ شيء على ما يرام بالنسبة لنادي ليفربول، فاز الفريق بكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكان ينافس نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.