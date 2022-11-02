من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي الكوليرا في لبنان لأول مرة منذ 10 سنوات، ورد إيران على تقارير عن التخطيط لـ"هجوم وشيك" على منشآت الطاقة في السعودية، إلى اتهام واشنطن لكوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

منظمة الصحة: تفشي الكوليرا في لبنان لأول مرة منذ 10 سنوات

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبوبكر، الأربعاء، أن لبنان يشهد تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ 10 سنوات.



إيران ترد على تقارير عن التخطيط لـ"هجوم وشيك" على منشآت الطاقة في السعودية

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، على التقارير التي تفيد بأنها تخطط لـ"هجوم وشيك محتمل" على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدا في المملكة العربية السعودية.



واشنطن تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية: تحاول إخفاء وجهتها بدول الشرق الأوسط

كشفت معلومات استخباراتية رُفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، من خلال محاولة إخفاء المكان الذي يتم نقلها إليه.



فيديو استقصائي.. كيف تحولت ليلة احتفالات إلى كارثة مميتة قتلت أكثر من 150 شخصًا بكوريا الجنوبية؟

قبل أربع ساعات طويلة من وقوعه، وقبل أن يُقتل 156 شخصًا ويصاب عدد لا يحصى من الآخرين، وقبل أربع ساعات طويلة من اندفاع حشد من الناس في ممر ضيق في سيول بكوريا الجنوبية، تظهر السجلات أن الشرطة تلقت تحذيرًا من احتمال وقوع حادث خطير للناس، وحدث ذلك في حفلة عيد الهالوين، السبت المنصرم.



"مالديف" الخليج؟ اكتشف محافظة تقع بين البحر والصحراء في سلطنة عُمان

هل تبحث عن وجهة تجمع بين الصحراء والبحر معًا؟ محافظة الوسطى هي المكان المناسب الذي تبحث عنه حتمًا!