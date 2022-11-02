من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي الكوليرا في لبنان لأول مرة منذ 10 سنوات، ورد إيران على تقارير عن التخطيط لـ"هجوم وشيك" على منشآت الطاقة في السعودية، إلى اتهام واشنطن لكوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
قبل أربع ساعات طويلة من وقوعه، وقبل أن يُقتل 156 شخصًا ويصاب عدد لا يحصى من الآخرين، وقبل أربع ساعات طويلة من اندفاع حشد من الناس في ممر ضيق في سيول بكوريا الجنوبية، تظهر السجلات أن الشرطة تلقت تحذيرًا من احتمال وقوع حادث خطير للناس، وحدث ذلك في حفلة عيد الهالوين، السبت المنصرم.