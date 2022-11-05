من اعتراف إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة "قبل حرب أوكرانيا"، وخطاب تركي الفيصل عن إيران وعلاقة السعودية وأمريكا وبوتين، ومصر تواجه انتقادات لاتهامها بـ"قمع نشطاء" قبل قمة المناخ، مرورًا بتوقيع بوتين مرسوم لتجنيد مدانين بجرائم خطيرة، وصولا إلى إعلان تداول فيديو نطق عارضة أزياء فرنسية لـ"الشهادة" وصورها عند الكعبة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لأول مرة.. إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة "قبل حرب أوكرانيا"

للمرة الأولى، اعترفت الحكومة الإيرانية، السبت، بإرسال "عدد محدود" من الطائرات المسيرة إلى روسيا في الأشهر التي سبقت بدء غزوها لأوكرانيا.

وسط التفاعل.. النص الكامل لخطاب تركي الفيصل عن إيران وعلاقة السعودية وأمريكا وبوتين

أثارت كلمة الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق والذي شغل منصب سفير الرياض بواشنطن، وما قاله عن العلاقات بين البلدين تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصر تواجه انتقادات لاتهامها بـ"قمع نشطاء" قبل قمة المناخ COP27

تواجه مصر وابلًا من الانتقادات بشأن ما تقول جماعة حقوقية إنها حملة قمع ضد الاحتجاجات والنشطاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة قمة المناخ COP27 التي تبدأ الأحد.

باستثناء مجموعة واحدة.. بوتين يوقع مرسوما لتجنيد مدانين بجرائم خطيرة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، قانونًا يسمح بتجنيد المواطنين المدانين غير المفرج عنهم أو الذين يواجهون تهم القتل أو السرقة أو الاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والسماح باستدعائهم للخدمة والتعبئة العسكرية.

أعلنت إسلامها.. تداول فيديو نطق عارضة أزياء فرنسية لـ"الشهادة" وصورها عند الكعبة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لعارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر بعد إعلان اعتناقها للإسلام الأمر الذي أثار تفاعلا.