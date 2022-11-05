من اعتراف إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة "قبل حرب أوكرانيا"، وخطاب تركي الفيصل عن إيران وعلاقة السعودية وأمريكا وبوتين، ومصر تواجه انتقادات لاتهامها بـ"قمع نشطاء" قبل قمة المناخ، مرورًا بتوقيع بوتين مرسوم لتجنيد مدانين بجرائم خطيرة، وصولا إلى إعلان تداول فيديو نطق عارضة أزياء فرنسية لـ"الشهادة" وصورها عند الكعبة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، قانونًا يسمح بتجنيد المواطنين المدانين غير المفرج عنهم أو الذين يواجهون تهم القتل أو السرقة أو الاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والسماح باستدعائهم للخدمة والتعبئة العسكرية.