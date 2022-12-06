من تأهل المغرب إلى ربع النهائي المونديال بعد الفوز على إسبانيا، وإعلان الخارجية السعودية موعد وبرنامج زيارة الرئيس الصيني للمملكة، ورفع قناة "الجزيرة" قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى رفع إلغاء بكين شرط اختبارات "كوفيد-19" السلبية في بعض الأماكن العامة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

المغرب أول منتخب عربي في ربع النهائي المونديال.. المغرب يصنع "التاريخ" بالفوز على إسبانيا

تفوّق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

الخارجية السعودية تعلن موعد وبرنامج زيارة الرئيس الصيني للمملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سوف يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدءا من الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، تشمل عقد 3 قمم.

قناة "الجزيرة" تعلن رفع قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت قناة الجزيرة، الثلاثاء، أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية، قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاصة في رأسها أثناء تغطيتها غارة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية في مايو/ آيار الماضي.

مسؤول غربي لـCNN: روسيا "استنفدت" رصيدها من المسيّرات الإيرانية المستخدمة في حرب أوكرانيا

قال مسؤولون غربيون للمحرر الدبلوماسي الدولي في شبكة CNN، نك باتون-والش، إن روسيا "استنفدت" ما لديها من مسيرات هجومية إيرانية، لكنهم يتوقعوا إعادة إمدادها بها.

بعد احتجاجات غير مسبوقة.. بكين تلغي شرط اختبارات "كوفيد-19" السلبية في بعض الأماكن العامة

أعلنت حكومة العاصمة الصينية بكين، في بيان، الثلاثاء، إلغاء شرط إظهار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لدخول بعض الأماكن العامة المختلفة والمباني التجارية والمجمعات السكنية، وذلك بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد قيود كورونا في عدة مدة صينية بينها بكين.