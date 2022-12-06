من تأهل المغرب إلى ربع النهائي المونديال بعد الفوز على إسبانيا، وإعلان الخارجية السعودية موعد وبرنامج زيارة الرئيس الصيني للمملكة، ورفع قناة "الجزيرة" قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى رفع إلغاء بكين شرط اختبارات "كوفيد-19" السلبية في بعض الأماكن العامة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تفوّق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.
أعلنت حكومة العاصمة الصينية بكين، في بيان، الثلاثاء، إلغاء شرط إظهار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لدخول بعض الأماكن العامة المختلفة والمباني التجارية والمجمعات السكنية، وذلك بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد قيود كورونا في عدة مدة صينية بينها بكين.