من تشديد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين"، إلى إيقاف الأردن لـ"تيك توك" عن العمل "مؤقتًا" بعد "إساءة استخدامه بتمجيد ونشر دعوات الفوضى"، وصولًا إلى تعليق أمريكا على سجن تركيا لأكرم أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، و حظر تويتر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام من بينها CNN، وكذلك إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، منح المغرب حق استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2022 . إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

العاهل الأردني في عزاء الدلابيح: سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".

الأردن: إيقاف "تيك توك" عن العمل "مؤقتا" بعد "إساءة استخدامه بتمجيد ونشر دعوات الفوضى"

أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالأردن، في بيان، اليوم الجمعة، أنها "تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق".

أمريكا تعلق على سجن تركيا لأكرم أوغلو رئيس بلدية إسطنبول

عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار القضاء التركي حكما بسجن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول.

تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام من بينها CNN

حظر موقع تويتر، الذي يملكه الملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، حسابات العديد من الصحفيين الذين يغطون صناعة التكنولوجيا، دون تفسير.

الفيفا: المغرب يستضيف نهائيات كأس العالم للأندية 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، منح المغرب حق استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2022، وذلك من يوم 1 فبراير/ شباط 2023 وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.