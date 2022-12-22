من رد إيران على تصريحات زيلينسكي في واشنطن، وسخرية بوتين من إرسال أمريكا الـ"باتريوت" لأوكرانيا، مرورًا بالإضرابات التي طالت قطاع الصحة في بريطانيا، وشحّ في الأدوية المخفّضة للحرارة عالميًا، وصولا إلى تعليق الناشطة السعودية لجين الهذلول على ارتداء ميسي البشت خلال التتويج بلقب كأس العالم في قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أدانت إيران تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذرت من "حدود صبرها على الاتهامات التي وجهها زلينسكي لها"، قائلة "إنها لا أساس لها من الصحة".

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) بأنها "قديمة"، وأن روسيا "سوف تجد حلا".

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تسبب عمال السكك الحديدية في توقف شبكة النقل. بينما يستعد طاقم حرس الحدود للخروج، فإن عمال البريد وسائقي الحافلات وموظفي الخدمة المدنية إما في خضم الإضراب أو يهددون بالإضراب.

تسبّبت موجة غير مسبوقة من إصابات كورونا في الصّين بنقص الأدوية على نطاقٍ واسع، ويسارع الأشخاص لشراء أدوية الحرارة، ومسكّنات الألم بهدف التّخفيف من أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

دافعت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، عن رأيها فيما يخص ارتداء اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، "البشت" أثناء التتويج بلقب كأس العالم 2022، وذلك بعد أن انتقدت الآراء "العنصرية" التي لم تقبل ذلك، وأشارت إلى أن انتقاد ممارسات حكومة معينة لا يعني الانسلاخ عن الثقافة العربية