من محاولة محتجين لبنانيين الدخول إلى وزارة العدل وتدخل الجيش الى زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة لإسرائيل ومصر والضفة الغربية وصولًا الى نشر بيكيه صورة له مع حبيبته الجديدة للمرة الأولى بعد أغنية "الانتقام" لشاكيرا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد إطلاق سراح موقوفين بقضية مرفأ بيروت.. محتجون يحاولون الدخول إلى وزارة العدل والجيش يتدخل

تجمع حشد من المتظاهرين خارج وزارة العدل اللبنانية للاحتجاج على الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية لإعاقة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

واشنطن: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ومصر والضفة الغربية في الأيام القادمة

سيزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كل من مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في أول زيارة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية الخميس

بعد أغنية "الانتقام" لشاكيرا.. بيكيه ينشر صورة مع حبيبته الجديدة للمرة الأولى

نشر اللاعب الإسباني السابق لنادي برشلونة، جيرارد بيكيه، صورة حبيبته الجديدة، كلارا شيا، للمرة الأولى، وذلك بعد انفصاله عن المطربة الكولومبية وأم أطفاله، شاكيرا، بسبب ادعاءات حول خيانته لها

مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة بالقوارب أو الشاحنات

نشر موقع القطاع العام للمملكة المتحدة أخطار الهجرة غير الشرعية إلى البلاد والبدائل الآمنة والقانونية. فالكثير من المهربين يحاولون إقناع المهاجرين بأن السفر بطرق غير شرعية إن كانت بالقوارب أو الشاحنات امر سهل وآمن، لكن هذه الطرق تعرض المهاجرين لخطر الإصابة وسوء المعاملة، والاستغلال أو تعريض حياتهم للخطر.

طفل أبصر النور على متن طائرة لطيران الإمارات أقلعت من طوكيو

هبطت طائرة لطيران الإمارات، بعدما أقلعت من طوكيو ناريتا، بمطار دبي الدولي في 19 يناير/ كانون الثاني مع مسافر إضافي على متنها، بعدما أنجبت إحدى المسافرات في الأجواء.