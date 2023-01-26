من محاولة محتجين لبنانيين الدخول إلى وزارة العدل وتدخل الجيش الى زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة لإسرائيل ومصر والضفة الغربية وصولًا الى نشر بيكيه صورة له مع حبيبته الجديدة للمرة الأولى بعد أغنية "الانتقام" لشاكيرا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نشر موقع القطاع العام للمملكة المتحدة أخطار الهجرة غير الشرعية إلى البلاد والبدائل الآمنة والقانونية. فالكثير من المهربين يحاولون إقناع المهاجرين بأن السفر بطرق غير شرعية إن كانت بالقوارب أو الشاحنات امر سهل وآمن، لكن هذه الطرق تعرض المهاجرين لخطر الإصابة وسوء المعاملة، والاستغلال أو تعريض حياتهم للخطر.