توب5: وفاة برويز مشرف في دبي.. وخامنئي يعفو عن آلاف السجناء

من إعلان وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في دبي بعد صراع طويل مع المرض، إلى وصف "طباخ بوتين" الحرب في باخموت شرق أوكرانيا بأنها "معارك شرسة في كل شارع وكل منزل"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، بأن إيران ستعفو عن عدد كبير من السجناء أو تخفف الأحكام الصادرة بحقهم كجزء من عفو سنوي، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سينطبق ذلك على الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن بلاده عبرت عن "احتجاجها الشديد" على قيام الولايات المتحدة بإسقاط "منطادها المدني بدون طيار"، مضيفًا أن "بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل الضرورية للتعامل مع مواقف مماثلة".