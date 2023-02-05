توب5: وفاة برويز مشرف في دبي.. وخامنئي يعفو عن آلاف السجناء

من إعلان وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في دبي بعد صراع طويل مع المرض، إلى وصف "طباخ بوتين" الحرب في باخموت شرق أوكرانيا بأنها "معارك شرسة في كل شارع وكل منزل"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في دبي بعد صراع طويل مع المرض

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق، الجنرال برويز مشرف، في دبي بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى دبي الأمريكي بحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني.



إعلام إيراني: خامنئي سيعفو عن آلاف السجناء أو يخفف الأحكام عنهم.. واستبعاد المحتجين

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، بأن إيران ستعفو عن عدد كبير من السجناء أو تخفف الأحكام الصادرة بحقهم كجزء من عفو سنوي، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سينطبق ذلك على الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.



مصر.. إلغاء إقامة منتدى شباب العالم بسبب الأزمة الاقتصادية.. وبرلمانيون يعلقون

تم إلغاء إقامة النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم في مصر، هذا العام، بسبب الأعباء الاقتصادية، على أن يتم إقامة مبادرات بديلة له تستهدف ريادة الأعمال، وتطوير قدرات المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي.



بعد إسقاط المنطاد.. الدفاع الصينية: نحتفظ بحق استخدام الوسائل الضرورية للتعامل مع وضع مماثل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن بلاده عبرت عن "احتجاجها الشديد" على قيام الولايات المتحدة بإسقاط "منطادها المدني بدون طيار"، مضيفًا أن "بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل الضرورية للتعامل مع مواقف مماثلة".



"طباخ بوتين" يصف الحرب في باخموت: "معارك شرسة في كل شارع وكل بيت"

قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأحد، إن المعركة في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لا تزال مستمرة، ولا توجد مؤشرات على تراجع القوات المسلحة الأوكرانية.