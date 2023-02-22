من مقتل 10 فلسطينيين في عملية إسرائيلية كبيرة في نابلس، ولقاء بايدن قادة الجناح الشرقي للناتو، ورد الصين على "اتهامات" بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا، مرورًا بخسارة "عروس داعش" استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية، وصولا إلى إثارة كريستيانو رونالدو تفاعلا باحتفاله بالسيف والثوب السعودي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقادة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المعروفة باسم مجموعة "بوخارست 9"، الأربعاء. وقال إن الديمقراطية والحرية على المحك عند مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.