من مقتل 10 فلسطينيين في عملية إسرائيلية كبيرة في نابلس، ولقاء بايدن قادة الجناح الشرقي للناتو، ورد الصين على "اتهامات" بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا، مرورًا بخسارة "عروس داعش" استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية، وصولا إلى إثارة كريستيانو رونالدو تفاعلا باحتفاله بالسيف والثوب السعودي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل 10 فلسطينيين في عملية إسرائيلية كبيرة في نابلس بالضفة الغربية

قٌتل 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم اثنان من قادة حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، في عملية إسرائيلية كبيرة بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص، حسبما قال مسؤولون فلسطينيون.



بوخارست 9.. بايدن يلتقي قادة الجناح الشرقي للناتو: بوتين ارتكب خطأ فادحًا

التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقادة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المعروفة باسم مجموعة "بوخارست 9"، الأربعاء. وقال إن الديمقراطية والحرية على المحك عند مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.



الصين ترد على "اتهامات" بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا

رفضت وزارة الخارجية الصينية مرة أخرى الاتهامات بأن بكين قد ترسل دعما لحرب روسيا على أوكرانيا ووصفت الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بأنها "أكبر مصدر للأسلحة بساحة المعركة في أوكرانيا".



"عروس داعش" تخسر استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية

خسرت المرأة البريطانية التي غادرت المملكة المتحدة في سن المراهقة للانضمام إلى داعش، شميمة بيغوم، استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية، وفقًا لوكالة "PA Media" البريطانية.



في ذكرى يوم تأسيس المملكة.. كريستيانو رونالدو يثير تفاعلا بارتدائه الثوب السعودي

وثقت لقطات مصورة ارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثوب السعودي، في ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الذي يصادف 22 فبراير/ شباط من كل عام.