من اجتماع سياسي أمني برعاية أردنية بين إسرائيل والفلسطينيين في العقبة الأحد بحضور أمريكي مصري، ورئيس مجلس الشوري السعودي يثير تفاعلا بتفسيره آية قرآنية خلال مؤتمر بالعراق، والإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن "قائمة الإرهاب"، وموقف بايدن عن "خطة السلام" الصينية في أوكرانيا، وصولا إلى أول تعليق من مرتضى منصور على الحكم بحبسه ورفض طعنه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يستضيف الأردن اجتماعًا في العقبة بمشاركة مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، الأحد، وسط تمثيل رفيع المستوى للولايات المتحدة ومصر، حسبما قال مصدر أردني مسؤول لشبكة CNN.

أثار رئيس مجلس الشوري السعودي، الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تناقل فيديو مداخلته للتعقيب على ما ذكره رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، السبت.

أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إدراج 3 أفراد وكيانا ضمن "القائمة المحلية المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، "خطة السلام" التي أعلنتها الصين، في وقت سابق من يوم الجمعة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال إن "تنفيذها لن يفيد سوى روسيا".

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على قرار محكمة النقض المصرية، السبت، برفض طعنه وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.