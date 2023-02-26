توب 5: اجتماع فلسطيني إسرائيلي بالعقبة.. ووفد برلماني عربي يزور سوريا

من نتائج الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي في مدينة العقبة بالأردن، وزيارة وفد برلماني ممثل لـ8 دول عربية إلى سوريا، ورد السيسي على ما أثير حول "بيع قناة السويس"، مرورًا بتصريحات مدير CIA حول "ثقة" الولايات المتحدة في أن الصين تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسيا، وصولا إلى مقتل عشرات المهاجرين في تحطم قارب قبالة سواحل إيطاليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكدت إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضرورة خفض التصعيد، واستعدادهما للعمل على وووقف الإجراءات الأحادية الجانب، وتعليق إقرار إنشاء بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، حسب بيان مشترك صادر عن الأطراف المشاركة في اجتماع برعاية أردنية.