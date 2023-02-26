توب 5: اجتماع فلسطيني إسرائيلي بالعقبة.. ووفد برلماني عربي يزور سوريا

من نتائج الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي في مدينة العقبة بالأردن، وزيارة وفد برلماني ممثل لـ8 دول عربية إلى سوريا، ورد السيسي على ما أثير حول "بيع قناة السويس"، مرورًا بتصريحات مدير CIA حول "ثقة" الولايات المتحدة في أن الصين تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسيا، وصولا إلى مقتل عشرات المهاجرين في تحطم قارب قبالة سواحل إيطاليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اجتماع العقبة: اتفاق على ضرورة خفض التصعيد ووقف إقامة بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر

أكدت إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضرورة خفض التصعيد، واستعدادهما للعمل على وووقف الإجراءات الأحادية الجانب، وتعليق إقرار إنشاء بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، حسب بيان مشترك صادر عن الأطراف المشاركة في اجتماع برعاية أردنية.



وفد برلماني لـ8 دول عربية يزور سوريا.. ورئيس مجلس النواب المصري: دمشق ستعود للجامعة العربية

زار وفد برلماني ممثل لثماني دول عربية سوريا، الأحد، في أول زيارة إلى البلد المُجمّدة عضويته في الجامعة العربية منذ عام 2011.



السيسي يرد على ما أثير حول "بيع قناة السويس".. ويعترف بـ"ظروف صعبة" يعيشها المصريون

وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ما أثير حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار بأنها "شائعات وأكاذيب" هدفها "عرقلة مصر".



مدير CIA: الولايات المتحدة "واثقة" من أن الصين تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسيا

قال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، الأحد، إن الولايات المتحدة "واثقة" من أن الصين تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسيا.



مقتل 58 شخصًا على الأقل في تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

قالت مسؤولة منطقة كروتوني، مانويلا كورا، إن 58 شخصًا على الأقل، بينهم رضيع وأطفال وعدة نساء، لقوا حتفهم بعد أن تحطم قارب خشبي يحمل مهاجرين على الصخور قبالة ساحل كالابريا الإيطالي.