توب 5: السعودية ترسل مساعدات لأوكرانيا.. والتحقيق مع أشرف حكيمي في فرنسا

من إرسال المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية لأوكرانيا، إلى الحكم على الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز على نوبل للسلام بالسجن 10 سنوات، والتحقيق مع أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في قضية اغتصاب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

السعودية ترسل 186 طنًا من المساعدات إلى أوكرانيا عبر بولندا

أرسلت المملكة العربية السعودية طائرتي إغاثة تحملان 186 طنًا من المساعدات لأوكرانيا، عبر بولندا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة.

السجن 10 سنوات للبيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز على نوبل للسلام.. وألمانيا وفرنسا تنددان

أصدرت محكمة في مينسك حكما على الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، بالسجن 10 سنوات مشددة الحراسة، حيث أدانته المحكمة بتهمة التهريب، بحسب ما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، الجمعة.

اعتلالات غامضة.. مئات فتيات المدارس في إيران يُنقلن إلى المستشفيات وقلق حول استهدافهن

تزايد القلق في إيران بعد الإبلاغ عن إصابة مئات من طالبات المدارس بالتسمم. حيث تكشف التقارير أنه في الأشهر الأخيرة، ربما تم تسميم المئات من طالبات المدارس في جميع أنحاء إيران. وقد تم نقل بعضهن إلى المستشفى، فيما لا تزال آخريات يعانين من الأعراض.

أشرف حكيمي يخضع لتحقيق رسمي في قضية الاغتصاب

قال مكتب المدعي العام في نانتير لشبكة CNN، الجمعة، إن الشرطة استجوبت أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي وتم وضعه قيد التحقيق الرسمي من قبل قاضي تحقيق في قضية الاغتصاب المقدمة ضده.

في مصر.. اكتشاف ممر خفي داخل الهرم الأكبر بالجيزة.. هل يؤدي إلى حجرة الملك خوفو؟

أعلن مسؤولو الآثار المصرية، الخميس، اكتشاف ممر خفي يبلغ طوله 9 أمتار بالقرب من المدخل الرئيسي لهرم الملك خوفو الأكبر، الذي يعود تاريخ تشييده إلى قبل 4500 عام، ما قد يسفر عن مزيد من الاكتشافات حول أسرار الحضارة المصرية العظيمة.