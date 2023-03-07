من تعيين الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني رئيسًا لوزراء قطر، ومقتل 6 فلسطينيين في عملية إسرائيلية جديدة في جنين، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي غير المعلنة للعراق، مرورًا بسخرية "طباخ بوتين" من وزير دفاع روسيا، وصولا إلى لمحة عن كمال كليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية في وجه أردوغان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وأعلن تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
رُشح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من جانب تحالف مكون من 6 أحزاب تركية معارضة، لمنافسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المقبلة، نقدم فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز محطات حياة المرشح المهنية.