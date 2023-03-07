من تعيين الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني رئيسًا لوزراء قطر، ومقتل 6 فلسطينيين في عملية إسرائيلية جديدة في جنين، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي غير المعلنة للعراق، مرورًا بسخرية "طباخ بوتين" من وزير دفاع روسيا، وصولا إلى لمحة عن كمال كليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية في وجه أردوغان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل 6 فلسطينيين في عملية إسرائيلية في جنين.. ونتنياهو يعلن القضاء على منفذ هجوم حوارة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

محمد عبد الرحمن آل ثاني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء قطر

قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وأعلن تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وزير الدفاع الأمريكي يجري زيارة غير معلنة للعراق وسيجتمع مع السوداني

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، وفقا لما ذكره الطاقم الذي كان يرافقه.

"طباخ بوتين" يسخر من وزير دفاع روسيا بسبب مزاعمه حول قتلى أوكرانيا في باخموت

وجّه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، ضربة أخرى لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حينما كان يجيب على أسئلة حول تقدم مقاتليه في بلدة باخموت (شرقي أوكرانيا) وما حولها.

من هو كمال كليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية في وجه أردوغان؟

رُشح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من جانب تحالف مكون من 6 أحزاب تركية معارضة، لمنافسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المقبلة، نقدم فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز محطات حياة المرشح المهنية.