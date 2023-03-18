توب 5: وزير خارجية تركيا يزور مصر لأول مرة.. وترامب يتوقع يوم توقيفه

من أول زيارة لوزير خارجية تركيا إلى مصر منذ 11 عامًا، وإعلان تمديد اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، وتقرير يكشف هدايا غير معلنة تلقاها ترامب من السعودية، والرئيس الأمريكي السابق يتوقع يوم توقيفه، وصولا إلى نظرة كارلو أنشيلوتي إلى برشلونة باعتباره "أسد وليس قطة" قبيل الكلاسيكو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، وذلك بأول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، تمديد العمل باتفاقية الحبوب في البحر الأسود، لكنه لم يحدد موعدًا جديدًا لانتهاء سريانها.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يوجه إليه المدعي العام في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع المقبل، ودعا إلى تنظيم احتجاجات على ذلك.

كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى جانب وثائق داعمة حصلت عليها شبكة CNN عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020 منها "لوحة أكبر من الحجم الطبيعي" للرئيس السابق.

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه يجب النظر إلى نادي برشلونة على أنه "أسد وليس قطة"، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 في الدوري الإسباني.