من تقارير إيرانية عن دعوة العاهل السعودي الرئيس الإيراني لزيارة المملكة، وإحالة وزير مالية قطر السابق للمحاكمة في اتهامات بالفساد، وأعلى محكمة في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022، واتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين على وقف التصعيد اجتماع شرم الشيخ تزامنًا مع إطلاق نار جديد في حوارة بالضفة الغربية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.
أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي التي جرت في عام 2022، كما قررت عودة البرلمان السابق الذي كان تم انتخابه عام 2020، حسبما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).