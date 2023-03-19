من تقارير إيرانية عن دعوة العاهل السعودي الرئيس الإيراني لزيارة المملكة، وإحالة وزير مالية قطر السابق للمحاكمة في اتهامات بالفساد، وأعلى محكمة في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022، واتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين على وقف التصعيد اجتماع شرم الشيخ تزامنًا مع إطلاق نار جديد في حوارة بالضفة الغربية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إعلام إيراني: العاهل السعودي دعا الرئيس الإيراني لزيارة المملكة

قال مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين للجنايات في 6 اتهامات بالفساد

أعلنت النيابة العامة في قطر، الأحد، إحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة وغسيل الأموال"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

الكويت.. المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022 وتعيد برلمان 2020

أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي التي جرت في عام 2022، كما قررت عودة البرلمان السابق الذي كان تم انتخابه عام 2020، حسبما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

اجتماع شرم الشيخ: اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين على وقف التصعيد.. ووقف الاستيطان 4 أشهر

أكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون مشاركون في اجتماع بمنتجع شرم الشيخ في مصر، الأحد، على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، لا سيما خلال شهر رمضان، مع الاتفاق على التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان لمدة 4 أشهر.

صور رؤساء مصر بدون محمد مرسي.. تفاعل على فيديو جولة وزير خارجية تركيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من جولة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو مع نظيره المصري، سامح شكري بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.