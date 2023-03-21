من إطلاق السعودية سراح السعودي-الأمريكي سعد الماضي، وما كشفه مسؤولون أمريكيون عن تسريع واشنطن وتيرة إرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا، وما دار في لقاء الرئيسين الصيني والروسي، مرورًا بوجود ممثلة الأفلام الإباحية في مركز قضية قانونية يواجهها ترامب، وصولا إلى ترتيب الدول العربية في صدور تقرير السعادة العالمية 2023... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أطلقت السلطات السعودية سراح سعد إبراهيم الماضي، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله بسبب تغريدات تنتقد المملكة، حسبما قال نجله إبراهيم لشبكة CNN.

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت من المقرر نشرها في أوكرانيا بشكل أسرع مما كان مخططًا له في الأصل، وستكمل مجموعة من 65 جنديًا أوكرانيًا تدريبهم على الأنظمة في فورت سيل بولاية أوكلاهوما، في الأيام المقبلة.

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ علاقته مع الرئيس بوتين بـ"الصداقة الأبدية"، بينما قال بوتين إن كلاهما يقفان "كتفًا إلى كتف" في مواجهة "الجهود الأمريكية العنيفة بشكل متزايد لردع روسيا والصين".

يشرح مراسل CNN، توم فورمان، كيف أصبحت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، والتي حصلت على 130 ألف دولار في مدفوعات مالية مقابل التزامها بالصمت بشأن علاقة مزعومة مع دونالد ترامب، مركز قضية قانونية يواجهها الرئيس الأمريكي السابق.

هناك سبب يدعو للتّفاؤل عند النظر إلى تقرير السعادة العالمية لعام 2023. إذ سجّل الإحسان مستوى أعلى بنسبة 25% ممّا كان عليه قبل الجائحة. واستمرّ هذا الواقع خلال عام 2022. فما هي الدول العربية الأكثر سعادة وفق هذا التقرير؟