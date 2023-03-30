من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي من "حرب استنزاف" تشنها إيران ضد بلاده، إلى مقتل 9 جنود أمريكيين إثر حادث مروحيتي بلاك هوك، وتجريد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز الققصص من المنطقة والعالم.

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من "حرب استنزاف" تشنها إيران ضد بلاده

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى "الهدوء" قبل عيد الفصح، وحذر من "حرب استنزاف إيرانية ضد إسرائيل".

مقتل 9 جنود أمريكيين إثر حادث مروحيتي بلاك هوك

قال مسؤولون إن تسعة جنود أمريكيين قتلوا بعد تحطم طائرتين مروحيتين من طراز "بلاك هوك" في جنوب غرب ولاية كنتاكي الأمريكية. ويشرح الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلنغ كيف أن استخدام النظارات الليلية ربما يكون قد ساهم في حادث الاصطدام المميت. وقال هيرتلنغ إن المشكلة تكمن في النطاق المحدود للقدرة على الرؤية، لأن الرؤية لدى الطيار تختزل ضمن نطاق ضيق من خلال المنظار.

فيفا يجرّد اندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب بعد اعتراض مسؤول على مشاركة إسرائيل

جرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إندونيسيا من حقها في استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما المزمع إقامتها في وقت لاحق من هذا العام بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة إسرائيل.

روسيا: اعتقال صحفي أمريكي للاشتباه بقيامه بالتجسس

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB"، الخميس، أنه تم اعتقال الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، من صحيفة "وول ستريت جورنال" وذلك للاشتباه في قيامه بالتجسس، وفقا لما أورده في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

خلال رمضان.. 6 عادات يجب عليك الحذر منها حول مائدة الطعام

هناك أدلّة علميّة توضّح أنّ الصّيام يعود بفوائد كبيرة على الصّحة، لكن تذهب بعض هذه الفوائد هباءً بسبب ممارسة عادات خاطئة. وإليك قائمة بـ6 عادات خاطئة يجب التخلي عنها.