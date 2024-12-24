شاهد أكثر 10 مقاطع فيديو انتشارًا على CNN في عام 2024

إليكم قائمة بأكثر 10 مقاطع فيديو انتشارًا والتي كان الجميع يتحدثون عنها في عام 2024:



المرتبة العاشرة:

كلب محبوب ولكنه مشاكس للغاية، حيث تحاول مالكته إخراجه من المسبح مرارًا وتكرارًا، لكن هذا الكلب من فلوريدا لا يستمع لها، إلا في حال استخدام الأب صوته الجاد.



المرتبة التاسعة:

إعلان مذهل من كاثرين أميرة ويلز، حيث نشرت مقطعًا قالت فيه: "في يناير، خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن. ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود سرطان".

في سبتمبر، نشرت كاثرين مقطع فيديو تقول فيه إنها أكملت علاجها الكيميائي. جاء إعلانها الصادم بتشخيص إصابتها بالسرطان بعد أسابيع من علمنا أن الملك تشارلز كان يكافح أيضًا سرطانًا غير محدد، بعد إجراء عملية جراحية لتضخم البروستاتا في يناير.



المرتبة الثامنة:

لقطات درامية لطائرة ركاب في البرازيل تسقط من السماء في أغسطس. أظهر الفيديو المروع طائرة بمحركين توربينيين وهي تهوي في السماء إلى مدينة فينهيدو قبل أن تصطدم بالأرض، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 62 شخصًا على متنها. لم يُصب أحد على الأرض.



المرتبة السابعة:

إعصار ميلتون يضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا، حيث كانت عاصفة خطيرة من الفئة الثالثة. أسقط إعصار ميلتون قرابة 18 إنشًا من الإمطار على سانت بطرسبرغ، ما يمثل أمطارًا تهطل مرة كل ألف عام في المنطقة.



المرتبة السادسة:

في سبتمبر، انفجارات في لبنان استهدفت أجهزة النداء التي يستخدمها أعضاء حزب الله.



أسفر الانفجار عن مقتل 12 وإصابة أكثر من 2300 شخص. وعلمت شبكة CNN أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الذي كان عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، والجيش الإسرائيلي.



أدانت الحكومة اللبنانية الهجوم باعتباره عدوانًا إسرائيليًا إجراميًا.



المرتبة الخامسة:

أصدرت الشرطة في إلينوي لقطات من كاميرا شرطي لإطلاق النار على سونيا ماسي في يوليو.



اتصلت السيدة من ذوي البشرة السوداء البالغة من العمر 36 عامًا بالطوارئ طلبًا للمساعدة ، مبلغة عن متسلل محتمل في منزلها في سبرينغفيلد. تُظهِر لقطات كاميرا الشرطي وهو يواصل التفاعل مع ماسي، لكن الأمور تأخذ منعطفًا مغايرًا عندما ذهبت للتحقق من قدر على الموقد.



تم إطلاق 3 رصاصات أدت إلى قتل ماسي. لم يتم العثور على متسلل، وتم فصل الشرطي من وظيفته واتُّهِم بالقتل العمد من الدرجة الأولى. في حين دفع الشرطي ببراءته.



المرتبة الرابعة:

قدم المؤرخ الرئاسي الذي تنبأ بسباقات الرئاسة الأمريكية بشكل صحيح 9 من آخر 10 انتخابات توقعه للفائزة في عام 2024، نائب الرئيس كامالا هاريس. لكن لسوء حظ آلان ليختمان، لم يكن اختيار هذا العام صحيحًا.



المرتبة الثالثة:

انهيار جسر رئيسي في بالتيمور. يظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سفينة شحن بالجسر في مارس، حيث قُتل 6 أفراد من طاقم الطريق الذين كانوا يعملون على الجسر في ذلك الوقت.



وجد تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل أن السفينة تعرضت لفشلين كهربائيين كارثيين قبل دقائق من الاصطدام وشهدت انقطاعين للتيار الكهربائي في اليوم السابق. لم يخلص التقرير الأولي إلى سبب محتمل.



المرتبة الثانية:

محاولة الاغتيال الفاشلة لدونالد ترامب. في يوليو، كان ترامب يتحدث في تجمع حاشد في بتلر، بنسلفانيا عندما سُمعت الطلقات النارية. أمسك ترامب بأذنه، وسقط على الأرض، وسرعان ما أحاط به عملاء الخدمة السرية.



شُوهد ترامب والدماء على أذنه وخده عندما تم نقله من على المسرح. أسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.



يظهر مقطع فيديو آخر من ذلك اليوم اللحظة التي رصد فيها الحاضرون في التجمع مطلق النار على سطح مبنى قريب.



بعد لحظات من إطلاق المسلح البالغ من العمر 20 عامًا النار، قُتل على يد قناص من الخدمة السرية.



المرتبة الأولى:

فيديو المراقبة المزعج لفندق شون ديدي كومبس. ففي مايو، نشرت شبكة CNN فيديو من عام 2016 حصلت عليه حصريًا. يمكن رؤية قطب الهيب هوب في الفيديو وهو يعتدي جسديًا على صديقته آنذاك، كاسي فينتورا، بممر أحد الفنادق.



سبق أن نفى كومبس مزاعم فينتورا بالاعتداء، والتي كانت أساس دعوى قضائية فيدرالية- تم تسويتها الآن- رفعتها فينتورا في عام 2023.



بعد وقت قصير من نشر الفيديو، اعتذر كومبس عن سلوكه في بيان فيديو نُشر على إنستغرام. ومع احتجازه الآن بسجن فيدرالي، تم القبض على كومبس في سبتمبر بعد تحقيق فيدرالي مترامي الأطراف.



ينتظر كومبس المحاكمة بتهم عديدة، بما في ذلك الاتجار بالجنس والتآمر للابتزاز. لقد دفع بأنه غير مذنب.



يواجه كومبس أيضًا عشرات الدعاوى المدنية التي تتهمه بمجموعة من سوء السلوك الجنسي وغيره من الأنشطة غير القانونية. ينفي محامو كومبس هذه الادعاءات.