دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كان ضيف برنامج "على القمة" في هذا الأسبوع الدكتور أحمد هيكل، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة القلعة للاستثمارات، ونجل الصحفي الشهير والراحل، محمد حسنين هيكل.

وخلال المقابلة، قال د. أحمد هيكل إنه لم يكن يدري ماذا سيفعل بعد تخرجه من كلية الهندسة، وحصوله على الماجستير والدكتوراة من جامعة ستانفورد، فعاد للتدريس بالجامعة، قبل أن يستقيل ليلتحق بالعمل في سوق المال المصري في التسعينيات من القرن الماضي، والذي استفاد فيها من دراسته للهندسة التي تساعد على التفكير المنطقي المنظم.

وأكد د. أحمد هيكل أن والده، محمد حسنين هيكل، أحد أعظم الصحفيين العرب، هو مثله الأعلى، الذي كان شخصا مثقفا وقارئا جيد للتاريخ، ومتسامحا جدا، ومترفعا عن صغائر الأمور، كما تأثر هيكل الابن بعدد من الشخصيات الأخرى الشهيرة في عالم المال والاقتصاد محليا وعالميا.

ورغم الثروة التي جمعها، يقيس رجل الأعمال المصري د. أحمد هيكل، الذي قاد تأسيس أكثر من 50 شركة على مدار 25 عاما من حياته المهنية، مقدار النجاح والثروة التي حققها بمدى إسهامه وإيجابيته تجاه المجتمع، وأعداد البشر الذين كانوا معه في رحلته، وليس بالثروة التي جمعها.

وقال هيكل إنه شهد العديد من تجارب النجاح والفشل على مدار تاريخه، وتمكن من إدارة شركاته وسط التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال 25 عاما، بدراسة ماذا يجري في العالم وتأثيراته على الاقتصاد المحلي وتأثر شركته بها في النهاية، ونصح بسعة الاطلاع على الصناعات المختلفة وتحركات الاقتصادات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

جاءت نصائح رجل الأعمال د. أحمد هيكل لرواد الأعمال الشباب لتضعهم أمام خبرات تكونت على مدار أكثر من 25 عاما من العمل في مجال الاستثمار، وكانت أهم نصائحه كيف يتعاملون نفسيا مع تحقيق النجاح والتعامل مع الفشل، ونصح رواد الأعمال الجدد بالمثابرة، لأن النجاح ليس سهلا، وأن يتعلموا كيفية التعامل النفسي مع الفشل كما تتعامل مع النجاح، فلا تأخذهم زهوة النجاح أو يشعرون بالكآبة بعد الفشل.