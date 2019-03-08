دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كان ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري عدنان يوسف، المصرفي البحريني المخضرم وخبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.

في الحلقة الأولى من الحوار، شرح المصرفي البحريني المخضرم، كيف بدأت رحلته في عالم المال وتحديداً التمويل الإسلامي، وقال إنه أثناء جلوسه مع رجال الدين والاقتصاد والتحدث في الاقتصاد الإسلامي، جذبه هذا النوع من التمويل وشعر من الناحية الأخلاقية والدينية "أن به بركة أكثر من العمل المصرفي التقليدي".

وفي الحلقة الثانية، تحدث المصرفي البحريني الكبير عدنان يوسف، عن الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي ورئيس مجموعة "دلة البركة" وقال إنه مثله، إذ تأثر به كثيراُ، لما قدمه للصيرفة الإسلامية، ولسعة اطلاعه وامتلاك ناصية الحديث والتعبير بسهولة عن آرائه، وقدرته على تطبيق رؤيته.

كما تطرق عدنان يوسف، في الحلقة الثالثة من حواره مع "على القمة"، إلى رؤيته لكيفية تعامل البنوك العربية مع التحولات التي تجري في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، ودعا البنوك صغيرة الحجم كثيرة العدد في العالم العربي للاندماج حتى تستطيع البنوك العربية مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.

وفي الحلقة الرابعة من الحوار، دعا خبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، الشباب العربي لحب الوطن والالتزام والانضباط لتحقيق النجاح، حيث يساعد الالتزام المجتمع على التقدم، واستشهد بنجاح تجارب دول مثل اليابان والصين على الرغم من الكثافة السكانية الكبيرة لديهم إلا عن طريق الالتزام والانظباط في الحياة والعمل.

وفي الجزء الأخير من المقابلة، تحدث عدنان يوسف عن الكيفية التي جذبت بها الصيرفة الإسلامية الكفاءات للعمل بها في ظل ارتفاع الرواتب والمخصصات في البنوك التقليدية، مشيرا إلى أنه في البداية كان الاعتماد على الوازع الديني، قبل أن تبدأ المصارف الإسلامية في تحسين رواتبها ومزاياها ومخصصات العاملين بها لتجذب الكفاءات خاصة من ذوي الخبرة.

