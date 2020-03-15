بورصة مصر توقف التداول لنصف ساعة بعد هبوط حاد في مؤشرها

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بعد تراجع بورصة أمريكا.. ما الذي يدفع أسواق الأسهم إلى "كبح التداول"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّقت البورصة المصرية تداولاتها، الأحد، لمدة نصف ساعة، بعد هبوط حاد في مؤشرها EXG100، بنسبة 5%، على خلفية تداعيات فيروس كورونا المنتشر عالمياً.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30، حتى كتابة هذا التقرير، بنسبة 9.18%، ليصل إلى 10,166.75 نقطة. كما انخفض المؤشر الثانوي، EGX70، بنسبة 6.36% ليصل إلى 1,026 نقطة.

وبلغ عدد الشركات التي تم التداول على أسهمها اليوم، 158 شركة، ارتفعت أسهم 3 شركات منها فقط وتراجعت أسهم 117 شركة، في حين حافظت 38 شركة على أسعار أسهمها.

وسجلت مصر حتى الآن 109 حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالتي وفاة، وفقاً لمركز علوم وهندسة النظم في جامعة جون هوبكينز.

وكان قد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص مليار جنيه، أي أكثر من 6 ملايين دولار، لتمويل خطة مواجهة الفيروس الشاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن إصدار قرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.