فورد وجنرال موتورز وفولكسفاغن تعلق إنتاجها بسبب فيروس كورونا

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستقوم فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر بإيقاف الإنتاج مؤقتاً في مصانعها في خطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت شركة فورد يوم الأربعاء أن جميع مصانعها ستغلق لمدة أسبوعين بعد انتهاء يوم العمل يوم الخميس، قائلة في بيان إن "الإنتاج في منشآت التصنيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيتوقف بعد مساء الخميس، وحتى الـ30 من مارس/آذار لتنظيف مصانع الشركة وتعقيمها".

كما قامت جنرال موتورز بإعلان مشابه بعد فورد بوقت قصير، مشيرة إلى "ظروف السوق" بالإضافة إلى المخاوف الصحية المتعلقة بتفشي الفيروس. وقالت شركة صناعة السيارات إنها ستبدأ على الفور في إغلاق مصانعها.

كذلك شركة فيات كرايسلر التي أعلنت في وقت لاحق من يوم الأربعاء عن خططها لإغلاق جميع مصانعها حتى نهاية مارس/آذار على الأقل.

وسيحصل العاملون في المصانع الأمريكية خلال فترة الإغلاق، على تأمين ضد البطالة بالإضافة إلى رواتب ستبلغ قيمتها حوالي أجرهم الكامل، كما هو الحال عادة خلال عمليات إغلاق المصانع.

وكانت قد أعلنت شركة فولكسفاغن يوم الثلاثاء عن خططها لتعليق الإنتاج في جميع أنحاء أوروبا، حيث تكافح القارة لاحتواء الفيروس المنتشر.

وقالت شركة صناعة سيارات الألمانية العملاقة إنها ستوقف الإنتاج في مصانعها بإسبانيا، وسيتوبال في البرتغال، وبراتيسلافا في سلوفاكيا قبل نهاية الأسبوع. كما ستعطل أعمال المصانع الإيطالية التي تصنع سيارات لامبورغيني فائقة القوة ودراجات دوكاتي النارية.

وقال هيربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إن معظم المصانع الألمانية والأوروبية الأخرى في المجموعة تستعد لتعليق إنتاجها أيضاً، لمدة أسبوعين تقريباً.

وقد أجبر تفشي فيروس كورونا العديد من شركات صناعة السيارات العالمية على إغلاق مصانعها في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم. وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن المبيعات في البلاد انخفضت بنسبة 80٪ تقريباً في فبراير/ شباط مقارنة بالعام الماضي.