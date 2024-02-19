دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق وسم "شيرين في مصر" تفاعلاً كبيراً على منصة "X" في العالم العربي، بعد مشاركتها في أولى "الليالي المصرية السعودية" بدار الأوبرا في القاهرة، الأحد، حيث اعتبر البعض أنها أرسلت “رسالة مبطنة” لطليقها الفنان حسام حبيب، بعد ما أثير عن عودتها له مؤخرًا.

وركز المتفاعلون على حركات شيرين الطريفة، أثناء أدائها لأغنية "حبّه جنّة" التي ارتبطت في أذهان الجمهور بقصة حبها لحسام حبيب الذي كان بطل كليب الأغنية، قبل أن تشهد قصة الحب هذه محطات درامية، انتهت بإعلان طلاقها منه بـ "هدوء واحترام" بحسب ما أعلنت أواخر العام 2023.

وانتقد بعض المتابعين عدم حفظها لكلمات لهذه الأغنية باعتبارها إحدى أغانيها الشهيرة، ورأى البعض في أسلوب أداء شيرين لـ "حبّه جنّة" رداً على ما أثير عن عودتها لطليقها، الأمر الذي نفاه محاميها حسام لطفي مؤخرًا في تصريحٍ لوسائل إعلام مصرية.

ولفت متابعون على منصة "x" إلى تفاعل عمرو دياب مع شيرين خلال إدائها لأغنية “عيون القلب” للفنانة المصرية القديرة نجاة، وهذا ما اعتبره البعض إشارة طيبة من “الهضبة” لشيرين بعد خلاف قديم حدث بينهما بسبب ما اعتبر "زلة لسان" منها تجاهه، تحدثت فيها عن تقدمه في العمر.

وهذه الحفلة الأولى التي تشارك فيها شيرين في مصر منذ اندلاع أزمتها مع شقيقها أواخر العام 2022.

وشهد المسرح الكبير في دار الأوبرا العريقة بالقاهرة، أولى الليالي المصرية السعودية، بالتعاون بين هيئة الترفيه بالسعودية، ووزارة الثقافة في مصر، ليلةٌ أحياها "الكينج" محمد منير، وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي المصري عمر خيرت، وماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب.

وحظي الحفل بتفاعلٍ كبير على منصات التواصل في مصر والسعودية والعالم العربي، وحضره نخبة من أبرز نجوم الفن في مصر، وكان لافتًا حضور "الهضبة" عمرو دياب النادر لحفلٍ موسيقي لم يصعد فيه على خشبة المسرح.

كما سلطت وسائل الإعلام المصرية الضوء على حضور آمال ماهر للحفل، وهو ظهور نادر لها في فضاء عام بعد ما أثاره غيابها خلال السنوات الأخيرة من جدل وشائعات حرصت على نفيها مؤخراً في مقابلةٍ لبرنامج "الحكاية".