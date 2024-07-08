دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الإثنين، فيديو يلتقط فيه العديد من الصور مع معجبين تجمهروا حوله، في أحد شواطئ الساحل الشمالي بمصر، بعد انتشار مقطع لمشاجرة وصفعات متبادلة بينه وأحد الشباب، في المكان ذاته على ما يبدو في الفيديو المتدوال بكثافة على منصات التواصل، خلال الساعات الأخيرة.

وظهر رمضان في الفيديو الذي لم يتسن لـ CNN التأكد من صحته، في شجار تطور إلى الصفع المتبادل، مع أحد الشباب، وهو يسأله "فين الموبايل؟، ولم يتضح سبب سؤاله للشاب عن الهاتف المحمول.



وأعاد الفيديو المتداول لمحمد رمضان، حادثة صفع الفنان المصري عمرو دياب لمُعجب جذبه بإلحاح لالتقاط "سيلفي" معه في أحد حفلات الزفاف مؤخرًا في مصر، وأثارت ردود أفعال متباينة تجاه "الهضبة" وقتها.

وكان محمد رمضان قد أحيا حفل ختام مهرجان "موازين" بالمغرب، أواخر يونيو/حزيران 2024، وأعلن مؤخرًا عن غيابه عن موسم دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي.

