دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أهدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "ليرة ذهبية"، لمواليد "مدينة الحسين الطبية"، الذين تشاركوا مع ابنته الأميرة إيمان، يوم ميلادها في 3 أغسطس/ آب الجاري.

وأكدت مصادر من الديوان الملكي الأردني لـCNN بالعربية صحة نبأ الهدية التي خص بها الأمير الحسين الأطفال الذين ولدوا في ذات المستشفى، وتحديدا يوم ولادة ابنته الأميرة إيمان الصغيرة.

وتداول متابعون على منصات التواصل في الأردن، صوراً لهدية الأمير الحسين فرحاً بقدوم مولودته.

وأعلن ولي العهد الأردني عن ولادة زوجته الأميرة رجوة الحسين، صباح السبت الماضي، وتلاه بيان من الديوان الملكي يعلن فيه عن اسم الأميرة الصغيرة "إيمان".

وفي بيان لاحق نقل الديوان الملكي، تمني الأمير الحسين، والأميرة رجوة: "على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".

وحققت ردود فعل العائلة الملكية الهاشمية، واستقبالهما للفرد الجديد من العائلة الأميرة إيمان بنت الحسين، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل في الأردن، والعالم العربي.



