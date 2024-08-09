النمسا.. اعتقال مراهق عراقي بعد مخطط لشن هجوم على حفل تايلور سويفت

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(CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الجمعة، أن مراهقا عراقيا يبلغ من العمر 18 عاما، اُعتقل في فيينا، فيما يتعلق بتحقيقات في مخطط مزعوم لشن هجوم على حفل لتايلور سويفت في العاصمة النمساوية، فيينا.

وقالت الوزارة إن المواطن العراقي ينتمي إلى نفس الدائرة التي ينتمي إليها المشتبه به الرئيسي، وهو نمساوي، يبلغ من العمر 19 عاما، تعود أصوله إلى مقدونيا الشمالية، وفقا لرويترز.

وتتواصل شبكة CNN مع وزارة الداخلية النمساوية للتعليق.

وكانت الشرطة في النمسا أعلنت، الخميس، أنها استجوبت ثلاثة مراهقين يشتبه في تخطيطهم لهجوم انتحاري على حفل لتايلور سويفت، مما أثار مخاوف متجددة بشأن غسل أدمغة الشباب عبر الإنترنت.

وبحسب مدير الأمن العام في البلاد، فقد تم استجواب ثلاثة مراهقين مشتبه بهم -تبلغ أعمارهم 19 و17 و15 عاما- فيما يتعلق بالمؤامرة الإرهابية المزعومة.

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