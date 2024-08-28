أمير سعودي يتفاعل على فوز فنانة سورية بـ"صوت كل الأمم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على إعلان فوز الفنانة السورية، أصالة، بلقب "صوت كل الأمم" في حفل جوائز Moivo.

وكتب الأمير السعودي تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا: "ألف مبروك تستحقين التكريم بل أكثر من ذلك.. غاية كل تكريم أن يستحقك.. أنتِ فنانة عظيمة وراقية ومبدعة ومتفردة وإنسانة تمثل الأصالة في كل شيء ليس اسمًا فقط بل فنًّا وخُلُقًا وطبعًا وسلوكًا.. حفظك الله وأسعدك".

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى قد قالت بتعليق على فوز أصالة: "تبارك مجموعة روتانا للموسيقى لإيقونة الشرق، أصالة، بمناسبة تتويج مسيرتها الحافلة بالألقاب بلقب جديد صوت كل الأمم وحصولها على المركز الأول في قائمة أبرز 50 صوتًا عربيًا في جوائز Moivo تستحقينها وبجدارة، ومبروك لنا ولكل عشّاقك".

من جهتها علقت أصالة على تدوينة روتانا قائلة: "وأنا ببارك لكم لأنّي وحده منكم وتكريمي تكريم إلكم رافقتوني بكل خطوات مشواري حتى لما ماكنت تحت حمايتكم بكلّ طيب وقفتوا جنبي وبتساعدوني عشرتكم طيبه شباب روتانا كلكم أخواتي وحبايبي أستاذي ومعلّمي سالم الهندي الرجل النبيل حامي بيته وأهله مبروك علينا هالتكريم وكلّ الشكر لمجلة Moivo أسعدتوني جداً بتقديركم".