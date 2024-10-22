نتائج أولية كشفت عن وجود "كوكايين" في جسد ليام باين عند وفاته

(CNN)-- كشف تقرير أولي لعلم السموم عن وجود "كوكايين" في جسد نجم البوب الراحل ليام باين، عندما سقط من الطابق الثالث في فندق بالأرجنتين ما أدى لوفاته، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ومن غير المتوقع أن يتم نشر النتائج النهائية لتقرير علم السموم قبل بضعة أسابيع، لكن التقرير الأولي "يشير إلى أدلة على التعرض للكوكايين"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" نقلاً عن مسؤول أرجنتيني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح للصحفيين.

ولا تزال الظروف المحيطة بسقوط نجم "One Direction" المميت الأسبوع الماضي، في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس قيد التحقيق من قبل السلطات الأرجنتينية.

وقال مكتب المدعي العام في الأرجنتين، الخميس، إن "كل شيء يشير إلى أن الموسيقي كان بمفرده عندما حدث السقوط".

وكان باين، البالغ من العمر 31 عامًا، منفتحًا في السابق بشأن صراعه مع الإدمان والصحة العقلية.

وأكد مارسيلو روما، المدعي العام المسؤول عن التحقيق، الأسبوع الماضي، تقرير التشريح الأولي الذي حدد أن وفاة باين كانت بسبب إصابات خطيرة متعددة و"نزيف داخلي وخارجي" نتيجة سقوطه من الطابق الثالث.

ويشتبه المسؤولون الذين يحققون في الحادث أيضًا في أنه ربما لم يكن واعيًا تمامًا وقت سقوطه. وجاء في التقرير: "نظرًا للوضعية التي تم العثور على الجثة فيها والإصابات الناجمة عن السقوط، فمن المفترض أن باين لم يتخذ وضعية انعكاسية لحماية نفسه وربما سقط في حالة من فقدان الوعي شبه التام أو التام".

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة في بوينس آيرس طاولة في غرفة فندق باين عليها أشياء متناثرة، بما في ذلك مسحوق أبيض مجهول الهوية وورق قصدير مجعد وولاعة. وتظهر أيضًا بعض العلامات المتفحمة على الطاولة.

وسافر والد باين، جيف باين، إلى بوينس آيرس، الجمعة، لزيارة الفندق الذي تُوفي فيه ابنه. وقال مصدر لشبكة CNN إن جثمان الموسيقي البريطاني لن يتم تسليمه إلى عائلته حتى تنتهي السلطات من استكمال الاختبارات السريرية على جثمانه.