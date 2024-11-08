دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة جديدة مع حفيدتها الأميرة إيمان ابنة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة، وظهرت الملكة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الجمعة، وهي تحمل حفيدتها على كتفها بينما كانت تجرى أحد الاجتماعات.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة: "أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي".

وأتمت الأميرة إيمان الشهر الثالث من عمرها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وحظي خبر ولادتها وفرحة العائلة الملكية الهاشمية باستقبالها مطلع أغسطس/آب الماضي بتفاعل كبير على مواقع التواصل في الأردن والعالم العربي.

وبعد أيام من ولادتها نشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة تحتضن فيها حفيدتها خلال محادثة عائلية مع العاهل الأردني.