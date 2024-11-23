القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ45.. إليكم الأفلام المتوجة بالجوائز

حسين فهمي وفنانون مصريون يردون على جدلية انعقاد مهرجان القاهرة وسط ما يجري في غزة ولبنان

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رشيد مشهراوي: السينما وطن لا يستطيع أحد احتلاله بالنسبة للفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 45، الجمعة، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم العربي، وكما في حفل الافتتاح حرص رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي على التأكيد على دعم المهرجان للفلسطينيين.

وتوزعت جوائز الدورة الـ 45من المهرجان على النحو التالي:



المسابقة الدولية:

- "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم: بوغدان موريشانو عن الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأت أبدا".

- "الهرم الفضى" جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج: ناتاليا نزاروفا عن الفيلم الروسي "طوابع بريد".

- "الهرم البرونزي" لأفضل عمل أول أو ثان: للمخرج بيدرو فريري عن الفيلم البرازيلي "مالو".



- جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: الفيلم الإيطالي "ريا" إخراج أليساندرو كاسيغولي وكيسي كوفمان.

-جائزة أحسن ممثل: ليي كانج شنج عن دوره في الفيلم الأمريكي "قصر الشمس الزرقاء" للمخرج كونستانس تسانغ، وكذلك الفنان ماكسيم ستويانوف عن دوره في الفيلم الروسي "طوابع بريد" لـ ناتاليا نزاروفا.



-جائزة أحسن ممثلة الفنانة يارا دي نوفايس عن دورها في الفيلم البرازيلي "مالو" إخراج بيدرو فريري.



- جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني للمخرج نجمى سنجاك عن فيلمه التركي "آيشا"، وكذلك المخرجة نهى عادل عن فيلمها المصري "دخل الربيع يضحك".



مسابقة آفاق السينما العربية:

-جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي: كارول منصور ومنى خالدي عن الفيلم الوثائقي "حالة عشق".



-جائزة صلاح أبو سيف: المخرجة نهى عادل عن فيلم "دخل الربيع يضحك".



-جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو: لؤي خريش وفيصل شعيب عن فيلم "أرزة" للمخرجة ميرا شعيب.



-جائزة أحسن ممثل: الممثل المغربي محمد خوي عن فيلم "المرجا الزرقا" للمخرج داوود أولاد السيد.



-جائزة أحسن ممثلة: الممثلة اللبنانية دايموند عبود عن فيلم "أرزة" للمخرجة ميرا شعيب.



وحصلت الفنانة رحاب عنان عن تنويه خاص عن فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل.

مسابقة أسبوع النقاد الدولي:

جائزة شادى عبد السلام لأحسن فيلم: للمخرج أجاث ريدينغر الفيلم الفرنسي "ألماس خام".



جائزة فتحى فرج- لجنة التحكيم الخاصة: للمخرج فيديريكو لويس عن الفيلم الأرجنتيني "سيمون الجبل" .



وحصل فيلم "أبو زعبل 89" على تنويه خاص للمخرج بسام مرتضى.

مسابقة الفيلم القصير:

جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم: الفيلم الصيني "ديفيد" للمخرجين كاي شويه وهونج جييشي .



جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "انصراف" للمخرجة جواهر العامري.



وحصل الفيلم المصري "الأم والدب" على تنويه خاص للمخرجة ياسمينا الكمالي.

مسابقة الفيلم الوثائقي:

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "أبو زعبل 89" للمخرج بسام مرتضى.



جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم وثائقي طويل: "حالة عشق" لـ كارول منصور ومنى خالد.