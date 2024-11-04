حققت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قدمت فيه لجيرانها المحتفلين بالهالوين في أمريكا القهوة العربية و"الوافل" والشوكولاتة التي صنعتها بنفسها. وعبرت حنان عن سعادتها بتفهم جيرانها لعدم احتفالها بالهالوين، لكنهم رغم ذلك جاؤوا إلى بابها وقبلوا دعوتها.



وبمناسبة الهالوين لم تخيب الممثلة الألمانية هايدي كلوم آمال المترقبين لإطلالتها السنوية في هذه المناسبة بوصفها "ملكة الهالوين".

وأشعلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعد الصور التي نشرتها ومدى واقعية زي التمساح الذي اختارته في احتفالات الهالوين لعام 2024.



وعلى سيرة الرعب، اختتمت مسرحية "قلبي وأشباحه" من بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين عروضها في موسم الرياض، بعد تقديم عرض إضافي بسبب إقبال جمهور الموسم على المسرحية.

وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الإعلان الترويجي للعرض المسرحي المصري المرتقب في موسم الرياض "إس إس هانم" من بطولة الفنانة المصرية القديرة إسعاد يونس.



أخيراًِ.. أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فعاليات الدورة الـ 45 من المهرجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية أواخر الأسبوع الماضي، حضره العديد من نجوم وصناع السينما المصريين.



وترأس حسين فهمي المؤتمر الصحافي للإعلان عن فعاليات المهرجان قبل ساعات من تلقيه العزاء بشقيقه الراحل مصطفى فهمي الذي أحدثت وفاته بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 82 عامًا صدمة في الوسط الفني المصري.

كما فقدت السينما المصرية الأسبوع الماضي أحد أبرز نجومها الفنان حسن يوسف عن عمر 90 عامًا.

