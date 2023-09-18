فريق إنقاذ عن عمليات البحث في ليبيا: "جثث تفككت لبقايا لا يمكن الوصول لها"

فيضانات ليبيا المدمرة.. أكثر من 11 ألف وفاة في درنة وتوقع بارتفاع عدد الضحايا

البحر تحول من أزرق الى بني عكر.. ما الذي سبب كارثة درنة في ليبيا؟

كاميرا CNN في موقع الكارثة.. الفيضانات المدمرة في ليبيا هي الأسوأ

"تبدو كمنطقة حرب سقطت فيها قنبلة كبيرة".. مراسلة CNN تنقل المشهد في درنة بعد فيضانات ليبيا المدمرة

مسؤولة الإعلام في IFRC تتحدث لـCNN عن الدمار في ليبيا بعد إعصار دانيال والتعاون مع سلطتين مختلفتين

مستوى الموت والدمار في ليبيا أكبر مما تستطيع التعامل معه.. وبلدية درنة تطلب تدخلًا دوليًا

(CNN)-- قال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس، الاثنين، إن خمسة من أفراد بعثة المساعدات الإنسانية اليونانية إلى ليبيا لقوا حتفهم، الأحد، إثر حادث سير، تعرضت له مركبتهم، مما أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر بجروح.

وبحسب السلطات اليونانية، اصطدمت الحافلة التي تقل البعثة اليونانية، والتي وصلت إلى ليبيا فقط، صباح الأحد، بمركبة أخرى وهي في طريقها إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس الحداد لمدة ثلاثة أيام على قتلى القوات المسلحة اليونانية.

وبحسب السلطات، فقد ثلاثة أفراد من القوات المسلحة ومترجمين فوريين اثنين حياتهم في الحادث، بينما أُصيب عدد آخر بجروح.

وذكرت الإذاعة العامة اليونانية (ERT)، الاثنين، أنهم جرى إعادة جميع أعضاء البعثة اليونانية إلى وطنهم.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "من المؤلم بشكل مضاعف الحداد على الأرواح التي فُقدت لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "البلد كله حزين، أفكاري مع عائلات الضحايا والجرحى العشرة".