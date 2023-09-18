(CNN)-- قال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس، الاثنين، إن خمسة من أفراد بعثة المساعدات الإنسانية اليونانية إلى ليبيا لقوا حتفهم، الأحد، إثر حادث سير، تعرضت له مركبتهم، مما أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر بجروح.
وبحسب السلطات اليونانية، اصطدمت الحافلة التي تقل البعثة اليونانية، والتي وصلت إلى ليبيا فقط، صباح الأحد، بمركبة أخرى وهي في طريقها إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس الحداد لمدة ثلاثة أيام على قتلى القوات المسلحة اليونانية.
وبحسب السلطات، فقد ثلاثة أفراد من القوات المسلحة ومترجمين فوريين اثنين حياتهم في الحادث، بينما أُصيب عدد آخر بجروح.
وذكرت الإذاعة العامة اليونانية (ERT)، الاثنين، أنهم جرى إعادة جميع أعضاء البعثة اليونانية إلى وطنهم.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "من المؤلم بشكل مضاعف الحداد على الأرواح التي فُقدت لإنقاذ الأرواح".
وأضاف: "البلد كله حزين، أفكاري مع عائلات الضحايا والجرحى العشرة".