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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، الاثنين، عن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي أرسلتها الإمارات إلى لييبا، بعد كارثة الفيضانات وإعصار دانيال، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضح المسؤول الإماراتي أنه "منذ إطلاق الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي أرسلتها الإمارات العربية المتحدة، 622 طنا على متن 28 طائرة استفاد منها 6386 أسرة في ليبيا".

وقال الشامسي إن "الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا متواصل، في إطار الجهود الإغاثية لدولة الإمارات لدعم ليبيا، للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي جراء ما خلفه الإعصار دانيال"، طبقا للوكالة الإماراتية.

وأشار إلى أن "المساعدات الإماراتية شملت المواد الغذائية ومواد الإيواء وطرودا صحية، ومستلزمات إسعافات أولية، جرى توزيعها في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة خاصة الشرق الليبي، علاوة على فرق بحث وإنقاذ مزودة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة"، حسبما نقلت عنه (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه "تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فقد أمر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتنفيذ برنامج إغاثي سريعا، شمل توفير وإرسال مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية والاحتياجات الضرورية، وفرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة".