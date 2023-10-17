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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل قلقة إزاء الوضع الإنساني في غزة، ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد وقف لإطلاق النار، وما زال معبر رفح بين غزة ومصر مغلقا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي تم "بقيادة استخباراتية"، مع ارتفاع عدد الضحايا في غزة.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

وندد هيشت بنشر شريط فيديو يظهر أحد الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ووصفه بأنه جزء من "حرب نفسية".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حركة حماس بسرقة الوقود والغذاء من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وفيما يتعلق بالوضع على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، قال هيشت إنه وقع المزيد من إطلاق النار، الثلاثاء، عبر الحدود من لبنان. وتم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار.

وأضاف هيشت عن الحدود الشمالية: "قواعد الاشتباك لدينا على الحدود واضحة للغاية الآن: أي شخص يقترب من السياج سيتم إطلاق النار عليه".

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من أن لبنان بحاجة إلى أن يسأل نفسه: "هل يريدون المخاطرة بمستقبلهم من أجل حماس؟ وعلى الناس في لبنان أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قادرة على شن حرب على جبهتين، قال هيشت: "بالطبع نستطيع ذلك. ولكن مستوى العنف سيكون سيئا جدا. ولكننا نستطيع بالطبع".