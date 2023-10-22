نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغري في إفادة صحفية، الأحد، إن نائب قائد القوة الصاروخية لحركة حماس، و"عشرات الإرهابيين" قتلوا في غارات ليلية على غزة.

وأضاف هاغري أيضًا إن عدد الأشخاص المحتجزين كرهائن في غزة يبلغ 212 شخصا.

وتأتي هذه المزاعم بعد أن قال هاغري، السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيزيد من الغارات الجوية على غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مسلحي حركة حماس، والفصائل الأخرى في قطاع غزة، منذ هجوم الحركة على مناطق في غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه منذ 7 أكتوبر 2023، اعتقلت القوات الإسرائيلية 727 مشتبها بهم في الضفة الغربية المحتلة، وإن أكثر من 480 منهم ينتمون إلى منظمة حماس المصنفة إرهابية.