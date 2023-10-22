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نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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(CNN)-- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، أن مطالبات إسرائيل بإخلاء مستشفيات غزة تعتبر بمثابة "عقوبة إعدام" للمرضى، وأضافت أن 24 مستشفى في القطاع مهددة بالقصف بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وقالت الجمعية إن الجيش الإسرائيلي أصدر، الجمعة، ثلاثة أوامر لإخلاء لمستشفى القدس. وأكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ لشبكة CNN، الأحد: "ليس لدينا الوسائل لإجلائهم بأمان. معظم المرضى إصاباتهم خطيرة".

وأضافت فرسخ أن 24 مستشفى، بما في ذلك مستشفى القدس، مهددة "بالتعرض للقصف في أي لحظة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية".

ولم تتحقق CNN بشكل مستقل من هذا الرقم. ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدم بشكل متكرر المنشآت المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، أن "حماس تقوم عمدا بدمج أصولها في المناطق المدنية، وتستخدم سكان قطاع غزة دروعا بشرية".

وأدانت منظمة الصحة العالمية "أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تُعالج أكثر من 2000 مريض داخلي في شمال غزة".

وقالت فرسخ إن فريقها يعول على المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة و"الدفاع عن الإنسانية".