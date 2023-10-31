دخول 13 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة من معبر رفح

نشر الثلاثاء ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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(CNN)-- اجتازت 13 شاحنة مساعدات، عملية التفتيش وشقت طريقها إلى قطاع غزة، الثلاثاء، قادمة من مصر، وفقا لصحفي CNN، عند معبر رفح الحدودي.

كما تخضع 81 شاحنة حاليًا لتفتيش أمني من قبل السلطات الإسرائيلية، حسبما أعلن مسؤول حدودي مصري عند المعبر، تحدث إلى شبكة CNN.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، إن المساعدات الإنسانية توفر لإسرائيل "مساحة مهمة للعمل من خلالها على تحقيق أهداف الحرب".

وأضاف المكتب أن "هذه أغذية وأدوية تم فحصها وتفتيشها من قبل أفراد الأمن الإسرائيليين، ويتم تسليمها عبر مصر".

وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى غزة حتى الآن 157 شاحنة.

وتدهور الوضع الإنساني في غزة مع محدودية الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 26 شاحنة مساعدات دخلت غزة من معبر رفح، الاثنين.