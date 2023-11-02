بايدن يعلق على فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: "لا يوجد مكان آمن في القطاع"

"نُعلم أطفالنا ليتمكنوا من إطعام أنفسهم إذا قُتلنا".. صحفي CNN ينقل ما يحدث مع عائلته بغزة

(CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بفتح معبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين والأجانب، وقال إن فتح المعبر "جاء بعد جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة وعاجلة مع شركائنا في المنطقة"، وأضاف أن "ما يصل إلى 1000 مواطن أجنبي آخر قد يغادرون قريبا".

وذكر بايدن، خلال لقاء مع الصحفيين في ولاية مينيسوتا أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل زيادة المساعدات لغزة"، وأضاف أن "عدد الشاحنات التي تعبر إلى القطاع مستمر في التزايد بشكل كبير، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وقال إن بلاده "ستواصل الضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين في الصراع".

وأضاف: "من المستحيل عدم التأثر بصور الفلسطينيين الذين يعانون، وتابع أن"لإسرائيل الحق في الرد وعليها مسؤولية الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، وبحاجة إلى القيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، والتي تعطي الأولوية لحماية المدنيين".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد رأينا جميعا الصور المدمرة من غزة، والأطفال الفلسطينيون يبكون من أجل آبائهم المفقودين."

وأضاف: "فقدان أرواح بريئة مأساة، ونحن نشعر بالحزن تجاه تلك الوفيات والأطفال والأمهات الإسرائيليين الذين ذبحهم إرهابيو حماس بوحشية".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة دفع الدعم الإنساني للأبرياء في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة"، وفيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، قال بايدن إن إدارته "تواصل العمل على مدار الساعة للم شمل تلك العائلات"، وأضاف: "لن نستسلم، وأنا متفائل".