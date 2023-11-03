تقييم الاستخبارات الأمريكية عن وضع إيران ووكلائها مع التطورات في غزة

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وزير الخارجية الإيراني يتحدث لـCNN عن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة.. وموقف إيران منها

(CNN)-- يميل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، في الوقت الحالي، إلى تقييم أن إيران ووكلائها يوازنون ردهم على التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة لتجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون لـCNN إن طهران على دراية تامة أنه إذا صعّد حزب الله من الصراع فإن ذلك قد يدفع برد وهجمات ضد إيران ستكون مدمرة، مضيفين أن إيران ليس لديها سيطرة كاملة على كل وكلائها في المنطقة.

وقال الزميل بمركز الشرق الأوسط الأمني، جونيثان لورد في مقابلة مع CNN: "مستوى النشاط الذي نراه على الحدود الشمالية (لإسرائيل) يظهر لي أن حزب الله يريد القيام بما يكفي فقط لإظهار التضامن مع حماس دون التورط بدخول حرب".

وتابع قائلا: "لدى حزب الله الكثير ليخسره هنا، فلبنان في حالة فوضى كاملة ولحزب الله دور كبير في ذلك والأمر الجيد الوحيد الذي حصل في لبنان خلال الأشهر الماضية هو اتفاق الغاز البحري وكان لدى حزب الله فرصة اعتراض ذلك أو نسب الفضل له في ذلك واختاروا الأخير، ويعلمون أنهم سيتحملون المسؤولية إذا ذهب لبنان إلى حرب.."

ويشار إلى أن الأنظار تتوجه اليوم الجمعة إلى لبنان والخطاب المتوقع للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ27، الجمعة بعد الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.