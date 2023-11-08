(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة"، وأضاف أن قواته "تركز على الهجوم في غزة، وفي الوقت نفسه، تعمل في كل قطاع من القطاعات".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "نحن في حالة تأهب قصوى وجاهزون دفاعيا، ومستعدون لأي سيناريو كما هو مطلوب".

وتابع بقوله: "هاجمنا حتى الآن هذا الشهر أكثر من 14000 هدف إرهابي، وقمنا بالقضاء على العديد من إرهابيي حماس بما في ذلك القادة العاديين، ودمرنا أكثر من 100 ممر نفق للإرهابيين وأكثر من 4000 قطعة سلاح، العديد منها داخل المساجد ورياض الأطفال، التي تشهد على استخدام حماس لروادها كدرع بشري".

وأضاف: "هناك إنجازات، لكن الحرب لا تزال طويلة، والطريق طويل أمامنا، إن إرهابيي حماس يقولون لأنفسهم إنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار.. لا يوجد وقف لإطلاق النار، نحن نواصل التقدم".